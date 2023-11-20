Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi)

Birçok ilde sağanak yağış, fırtına ve kar etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ile ve ilçede okullar tatil edildi. İstanbul'un Şile ilçesinde de eğitime ara verildi. Peki, 20 Kasım Pazartesi günü okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 1

"20 Kasım Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı, ara tatilin son gününde öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 13-17 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil dönemini yaşayan öğrenciler, hafta sonuyla birlikte tam 9 gün tatil yaptı. Öğrenciler şimdi yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, "Pazartesi günü okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

EĞİTİM HABERLERİ

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 2

ŞİLE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi’nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bu karara paralel olarak, Şile ilçesindeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacak.

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 3

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 4

BOLU'DA DA EĞİTİME ARA

Bir tatil haberi de Bolu'dan geldi. Bolu Valiliği, il genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 5

SAKARYA VE DÜZCE'NİN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Okulların tatil edildiği yerlere Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Sakarya'nın Hendek ilçeleri de dahil edildi.

Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. 

SAKARYA'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 6

BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bir tatil haberi de Bartın'ın Amasra ilçesinden geldi. İlçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Amasra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 7

KARABÜK'TE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 8

SİNOP İL MERKEZİ İLE 4 İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Sinop il merkezi ile bazı ilçelerde elverişsiz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçeleri ve köylerinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi."

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 9

KULP İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Diyarbakır’da da etkili olan sağanak nedeniyle Kulp ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kulp ilçemizde 19 Kasım tarihinde yaşanan yoğun yağış nedeni ile ilçemiz okullarından Aygün ilköğretim okulunda eğitim ve öğretime 20 Kasım tarihinde olacak şekilde, ilçe hıfzıssıhha kararı gereği bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 10

20 KASIM'DA OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimine göre, ilk ara tatil 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 17 Kasım Cuma günü sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz 20 Kasım Pazartesi günüyle ilgili "okullarda tatil" açıklaması yapılmadı.

Buna göre; 20 Kasım Pazartesi günü ile ilgili bir tatil açıklaması söz konusu olmadığından dolayı 20 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 11

ARA TATİL UZATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören binlerce öğrenci için 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili dün sona erdi. Çalışma takvimine göre dönem başında açıklanan takvim aynı şekilde uygulanacak.

Cumartesi ve pazar günlerinin dahil edilmesiyle birlikte öğrenciler, 9 gün ara tatil yaptı. 10 Kasım Cuma günü kapanan okullar, 20 Kasım Pazartesi günü açılacak.

Buna göre; Hafta sonu tatiliyle birlikte 9 günlük ilk ara tatil 19 Kasım Pazar günü sona erecek ve tatil uzatılmayacak.

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 12

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 13

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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