Yarın okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi)
Birçok ilde sağanak yağış, fırtına ve kar etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ile ve ilçede okullar tatil edildi. İstanbul'un Şile ilçesinde de eğitime ara verildi. Peki, 20 Kasım Pazartesi günü okul var mı, tatil mi edildi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
"20 Kasım Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı, ara tatilin son gününde öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 13-17 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil dönemini yaşayan öğrenciler, hafta sonuyla birlikte tam 9 gün tatil yaptı. Öğrenciler şimdi yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, "Pazartesi günü okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.