YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı? Boş kalan kontenjan sayısı kaç?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 3. ek tercihlerin ne zaman yapılacağı, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre 71 bin 943 öğrenci yerleşirken, 47 bin 999 boş kontenjan kaldı. Peki, kalan boş kontenjanlar için YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı?
2023 YKS 3. ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı, ek yerleştirme sonuçları sonrasında da bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Son olarak 2021 yılında ÖSYM tarafından erişime açılan YKS 3. ek tercih işlemlerinin bu yıl olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı? Boş kalan kontenjan sayısı kaç?