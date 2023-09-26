2023 YKS 3. ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı, ek yerleştirme sonuçları sonrasında da bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Son olarak 2021 yılında ÖSYM tarafından erişime açılan YKS 3. ek tercih işlemlerinin bu yıl olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı? Boş kalan kontenjan sayısı kaç?