YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı? Boş kalan kontenjan sayısı kaç?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 3. ek tercihlerin ne zaman yapılacağı, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre 71 bin 943 öğrenci yerleşirken, 47 bin 999 boş kontenjan kaldı. Peki, kalan boş kontenjanlar için YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı?

YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı? Boş kalan kontenjan sayısı kaç? - 1

2023 YKS 3. ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı, ek yerleştirme sonuçları sonrasında da bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Son olarak 2021 yılında ÖSYM tarafından erişime açılan YKS 3. ek tercih işlemlerinin bu yıl olup olmayacağı araştırılıyor. Peki,  YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı? Boş kalan kontenjan sayısı kaç?

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YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı? Boş kalan kontenjan sayısı kaç? - 2

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI, NE ZAMAN?

ÖSYM, 2023 YKS ek tercih sonuçlarını 25 Eylül tarihinde duyurdu. Ek tercih sonuçlarının ardından 3. ek tercih süreci beklenirken konu hakkında kurum tarafından bir açıklama henüz yapılmadı.

YKS 3. ek tercih işlemleri son olarak 2021 yılında yapılmıştı.

Öte yandan 2023 YKS ek yerleştirme ardından açıklanan sayısal verilere göre, lisans ve ön lisans düzeyinde toplamda 71 bin 943 öğrenci üniversitelere yerleşirken, 47 bin 999 boş kontenjan da açıkta kaldı.

YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı? Boş kalan kontenjan sayısı kaç? - 3

ÜNİVERSİTE EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

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