YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları için tarih verdi

Öğrencilerin hazırlık süreçlerinde kendi seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanan denemede yer alan sorular, alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğüne ve soru çeşitliliğine uygun bir şekilde hazırlandı.