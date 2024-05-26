YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları için tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı, YKS hazırlık sürecinde öğrencilere destek olmak amacıyla ülke genelinde çevrim içi deneme sınavları 25 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başladı. MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları için de tarih verdi. Peki, YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
"YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal web sitesi üzerinden yapılıyor. 25 Mayıs tarihinde başlayan TYT deneme sınavı ardından AYT denemesi 26 Mayıs, YDT denemesi ise 27 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak.