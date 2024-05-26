YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı, YKS hazırlık sürecinde öğrencilere destek olmak amacıyla ülke genelinde çevrim içi deneme sınavları 25 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başladı. MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları için de tarih verdi. Peki, YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları için tarih verdi - 1

"YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal web sitesi üzerinden yapılıyor. 25 Mayıs tarihinde başlayan TYT deneme sınavı ardından AYT denemesi 26 Mayıs, YDT denemesi ise 27 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak.

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YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları için tarih verdi - 2

Öğrencilerin hazırlık süreçlerinde kendi seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanan denemede yer alan sorular, alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğüne ve soru çeşitliliğine uygun bir şekilde hazırlandı.

YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları için tarih verdi - 3

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak.

YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları için tarih verdi - 4

Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

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