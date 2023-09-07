YKS ek tercih kılavuzu 2023: ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında YKS tercih sonuçlarına göre, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin işlemleri sona erdi. İlk tercih sonrasında bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ise YKS ek ek tercihlerin başlamasını bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak?
2023 YKS ek tercihler için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurusuna çevrildi. Üniversite okuma hayaliyle tercih işlemlerini yapmaya hazırlanan öğrenciler, YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. İşte ayrıntılar.