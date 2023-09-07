YKS ek tercih kılavuzu 2023: ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında YKS tercih sonuçlarına göre, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin işlemleri sona erdi. İlk tercih sonrasında bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ise YKS ek ek tercihlerin başlamasını bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

YKS ek tercih kılavuzu 2023: ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 1

2023 YKS ek tercihler için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurusuna çevrildi. Üniversite okuma hayaliyle tercih işlemlerini yapmaya hazırlanan öğrenciler, YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. İşte ayrıntılar.

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YKS ek tercih kılavuzu 2023: ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 2

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; YKS ek tercih işlemlerinin, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından eylül ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih kılavuzu 2023: ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 3

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS ek tercih kılavuzu 2023: ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 4

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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