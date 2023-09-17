YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, üniversite ek yerleştirmeleri için tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından 12-17 Eylül tarihleri arasında alınacak olan YKS ek tercihleri bugün sona eriyor. Peki, 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Üniversitelerin ilk tercihleri sonrasında kalan boş kontenjanları için tercihlerini bugün tamamlayacak olan öğrenciler, gözlerini ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?