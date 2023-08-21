YKS EK TERCİH SÜRECİ: Üniversite ikinci tercihleri ne zaman? YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmede kontenjanların yüzde 99,8'i doldu. Geçen yıla göre, bu yıl yerleştirilen aday sayısı 47 bin 393 kişi arttı. ÖSYM, bu yıl ikinci kez barajsız yapılan yerleştirmelere ilişkin sayısal verileri de açıkladı. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjanları ne zaman belli olacak?

YKS EK TERCİH SÜRECİ: Üniversite ikinci tercihleri ne zaman? YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? - 1

ÖSYM, üniversiteye yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı. Buna göre ek kontenjanlar hariç, genel kontenjanların yüzde 99,8'i doldu. Vakıf üniversitelerindeki boş kontenjan sayısının, geçen yıla göre, 3 kat artması dikkat çekti. İşte, 2023 YKS ek tercihleri hakkında son bilgiler...

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YKS EK TERCİH SÜRECİ: Üniversite ikinci tercihleri ne zaman? YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? - 2

BU SENE KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI

Örgün eğitimdeki 923 bin 411 kontenjanın 898 bin 24'üne yerleştirme yapıldı. Toplam 25 bin 387 kontenjan boş kaldı.

Devlet üniversitelerindeki toplam 717 bin 525 kontenjanın, 707 bin 439'u doldu.

10 bin 86 kontenjan boş kaldı. Boş kontenjanların 8 bin 176'sı lisans, bin 910'u ise önlisans programlarında yer alıyor.

Vakıf üniversitelerinde ise, 188 bin 554 kontenjanın 176 bin 349'u doldu. 9 bin 581'i lisans, 12 bin 205 kontenjan boş kaldı.

Boş kontenjan sayısının geçen yıla oranla 3 kat artması dikkat çekti.

YKS EK TERCİH SÜRECİ: Üniversite ikinci tercihleri ne zaman? YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? - 3

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YKS EK TERCİH SÜRECİ: Üniversite ikinci tercihleri ne zaman? YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? - 4

EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM ek tercih kılavuzunun ve boş kontenjanların, üniversite kayıt sürecinin sona ermesinin ardından belli olması bekleniyor.

Eylül ayının ilk haftasında ÖSYM 2023 YKS ek tercih kılavuzunu yayımlayabilir.

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