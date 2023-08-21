YKS EK TERCİH SÜRECİ: Üniversite ikinci tercihleri ne zaman? YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

BU SENE KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI

Örgün eğitimdeki 923 bin 411 kontenjanın 898 bin 24'üne yerleştirme yapıldı. Toplam 25 bin 387 kontenjan boş kaldı.



Devlet üniversitelerindeki toplam 717 bin 525 kontenjanın, 707 bin 439'u doldu.



10 bin 86 kontenjan boş kaldı. Boş kontenjanların 8 bin 176'sı lisans, bin 910'u ise önlisans programlarında yer alıyor.



Vakıf üniversitelerinde ise, 188 bin 554 kontenjanın 176 bin 349'u doldu. 9 bin 581'i lisans, 12 bin 205 kontenjan boş kaldı.



Boş kontenjan sayısının geçen yıla oranla 3 kat artması dikkat çekti.