YKS EK TERCİH SÜRECİ: Üniversite ikinci tercihleri ne zaman? YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmede kontenjanların yüzde 99,8'i doldu. Geçen yıla göre, bu yıl yerleştirilen aday sayısı 47 bin 393 kişi arttı. ÖSYM, bu yıl ikinci kez barajsız yapılan yerleştirmelere ilişkin sayısal verileri de açıkladı. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjanları ne zaman belli olacak?
ÖSYM, üniversiteye yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı. Buna göre ek kontenjanlar hariç, genel kontenjanların yüzde 99,8'i doldu. Vakıf üniversitelerindeki boş kontenjan sayısının, geçen yıla göre, 3 kat artması dikkat çekti. İşte, 2023 YKS ek tercihleri hakkında son bilgiler...