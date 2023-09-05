YKS ek tercihler ne zaman, başladı mı? (2023 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri için tarih araştırmaları başladı. 2023 YKS tercih sonuçlarına göre, bir programa yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih dönemi tarihi merak ediliyor. Gözler ÖSYM'den gelecek olan ek tercih duyurusuna çevrildi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, başladı mı?

YKS ek tercihler ne zaman, başladı mı? (2023 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi) - 1

2023 YKS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlayan YKS ek tercih döneminin bu yıl hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

YKS ek tercihler ne zaman, başladı mı? (2023 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi) - 2

YKS EK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; YKS ek tercih işlemlerinin, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından eylül ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

YKS ek tercihler ne zaman, başladı mı? (2023 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi) - 3

EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS ek tercihler ne zaman, başladı mı? (2023 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi) - 4

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER