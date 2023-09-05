YKS ek tercihler ne zaman, başladı mı? (2023 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri için tarih araştırmaları başladı. 2023 YKS tercih sonuçlarına göre, bir programa yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih dönemi tarihi merak ediliyor. Gözler ÖSYM'den gelecek olan ek tercih duyurusuna çevrildi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, başladı mı?
2023 YKS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlayan YKS ek tercih döneminin bu yıl hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?