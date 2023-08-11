YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih tarihleri)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre ilk tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Öğrenciler, yaptıkları üniversite tercihlerinde istedikleri sonuçları alamamaları durumunda YKS ek tercih işlemlerine başvuracak. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih tarihleri) - 1

2023 YKS ek tercih işlemleri için tarih araştırmaları başladı. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında YKS tercih işlemlerinin yapan üniversite adayları, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ek tercih tarihlerini de sorgulamaya başladı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

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YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih tarihleri) - 2

2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih tarihleri) - 3

YKS EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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