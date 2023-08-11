YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih tarihleri)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre ilk tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Öğrenciler, yaptıkları üniversite tercihlerinde istedikleri sonuçları alamamaları durumunda YKS ek tercih işlemlerine başvuracak. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
2023 YKS ek tercih işlemleri için tarih araştırmaları başladı. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında YKS tercih işlemlerinin yapan üniversite adayları, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ek tercih tarihlerini de sorgulamaya başladı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?