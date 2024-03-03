YKS geç başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS geç başvuru tarihi
YKS için 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Aday sayısına ilişkin net bilgi ise geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar da geç başvuru takvimini merak ediyor. Peki, 2024 YKS geç başvurusu ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Tüm gözler şimdi geç başvuru takviminde. İşte, 2024 YKS geç başvuru tarihi...