YKS geç başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS geç başvuru tarihi

YKS için 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Aday sayısına ilişkin net bilgi ise geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar da geç başvuru takvimini merak ediyor. Peki, 2024 YKS geç başvurusu ne zaman başlayacak?

YKS geç başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS geç başvuru tarihi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Tüm gözler şimdi geç başvuru takviminde. İşte, 2024 YKS geç başvuru tarihi...

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YKS geç başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS geç başvuru tarihi - 2

YKS'ye bu yıl 26 Şubat'a kadar 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Geçen sene 17-18 Haziran'da yapılan 2023 YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurmuştu.

YKS geç başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS geç başvuru tarihi - 3

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

YKS başvuruları 26 Şubat'ta sona erdi, geç başvurular ise 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak.

YKS geç başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS geç başvuru tarihi - 4

2024 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

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