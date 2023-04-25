YKS ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM AYT ve TYT sınav tarihleri)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından 2023 yılında yapılacak olan YKS sınavlarının tarihleri, yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. AYT ve TYT sınavlarına girecek olan adaylar son hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, bir yandan da sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023 YKS ne zaman yapılacak?

YKS ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM AYT ve TYT sınav tarihleri) - 1

2023 YKS sınav tarihi, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimi sonrasında, YKS otuturumları AYT ve TYT tarihleri belli oldu. Peki, YKS ne zaman yapılacak?

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YKS ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM AYT ve TYT sınav tarihleri) - 2

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM AYT ve TYT sınav tarihleri) - 3

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

Buna göre; 2023 YKS sınav yerlerinin 10 Haziran haftasında erişime açılması bekleniyor.

YKS ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM AYT ve TYT sınav tarihleri) - 4

YKS'YE REKOR BAŞVURU

17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu.

2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştu.

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