YKS ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM AYT ve TYT sınav tarihleri)

YKS'YE REKOR BAŞVURU

17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu.



2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştu.