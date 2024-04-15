YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yıl boyunca çalışan binlerce öğrenci, güzel bir üniversite okuma hayaliyle YKS sınavlarına girecek. AYT, TYT ve YDT olarak 3. oturumlu yapılacak olan YKS sınavları için 2024 takvimi belli olmuştu. Peki, 2024 YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav tarihi) - 1

2024 YKS sınavı için geri sayım başladı. Üniversite sınavı olarak da adlandırılan YKS, bu yıl haziran ayında yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan yüz binlerce öğrenci ise sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2024 YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

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YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav tarihi) - 2

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimiyle birlikte sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; YKS kapsamında ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 8 Haziran Cumartesi yapılacak.

9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav tarihi) - 3

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 YKS sınav giriş yerlerinin, sınavlardan 10 gün öcne yayımlanması bekleniyor.

Buna göre; 2024 YKS sınav giriş yerlerinin mayıs ayının son haftasında erişime açılacağı öngörülüyor.

YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav tarihi) - 4

YKS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

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