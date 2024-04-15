YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav tarihi)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yıl boyunca çalışan binlerce öğrenci, güzel bir üniversite okuma hayaliyle YKS sınavlarına girecek. AYT, TYT ve YDT olarak 3. oturumlu yapılacak olan YKS sınavları için 2024 takvimi belli olmuştu. Peki, 2024 YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 YKS sınavı için geri sayım başladı. Üniversite sınavı olarak da adlandırılan YKS, bu yıl haziran ayında yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan yüz binlerce öğrenci ise sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2024 YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?