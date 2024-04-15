YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav tarihi)

2024 YKS sınavı için geri sayım başladı. Üniversite sınavı olarak da adlandırılan YKS, bu yıl haziran ayında yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan yüz binlerce öğrenci ise sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2024 YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?