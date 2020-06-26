YKS'nin ilk oturumu TYT yarın (Corona önlemli YKS hakkında her şey)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 26.06.2020 - 12:02
Üç aşamadan oluşan YKS 2020 bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav süresince, Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
2020 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı.
SINAVA GİRİŞ BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI
YKS 2020’ye girecek adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabilirler.
Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT'de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı.
Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.
Buna göre YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.
TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
Pazar günü, AYT’den sonra yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT), 15:45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. YDT, sınavında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde ayrı kitapçıklar bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
YKS'nin her oturumunda, corona virüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.
Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır.
Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak görevliler maskelerini çıkarmayacak.
YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Covid-19 tanısı olan adaylar, Covid-19 şüphesi taşıyan adaylar ve Covid-19 tedavisini tamamlayıp karantina sürecinde olan adaylar sınav merkezlerinde bulundurulan, yedek sınav binalarında ayrı sınav salonlarında sınava alınacak.
Bu durumdaki adayların, durumlarını ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan Genel Amaçlı Dilekçe’yi doldurarak belgeleri ile birlikte yks2020@osym.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
COVID-19 durumu olan adaylar için Genel Amaçlı Dilekçe Örneği için tıklayın