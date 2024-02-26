YÖK burs başvuruları: YÖK burs başvurusu ne zaman yapılacak?
100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor. Peki, YÖK burs başvurusu ne zaman?
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı. YÖK, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları, nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı.