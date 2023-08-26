YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar şimdi oturumun başlama saati ve süresini merak ediyor. Öte yandan ÖSYM'nin sonuçları ne zaman ilan edeceği de merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YÖKDİL, bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Sınavın sonuç ilan tarihi de belli oldu. İşte, ÖSYM YÖKDİL oturumu hakkında bilgiler...

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YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve 87 sınav merkezinde uygulanacak sınava 91 bin 353 aday katılacak. Sınav için 333 bina, 3 bin 647 salon kullanılacak. Emniyet dahil 11 bin 930 kişi sınavda görev alacak." bilgisini paylaştı.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

YÖKDİL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?


Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü yapılacak.

YÖKDİL/2 saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

YÖKDİL OTURUMU KAÇ DAKİKA?

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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