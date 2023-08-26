YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar şimdi oturumun başlama saati ve süresini merak ediyor. Öte yandan ÖSYM'nin sonuçları ne zaman ilan edeceği de merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YÖKDİL, bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Sınavın sonuç ilan tarihi de belli oldu. İşte, ÖSYM YÖKDİL oturumu hakkında bilgiler...