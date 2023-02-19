10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? AFAD deprem yardımı nasıl sorgulanır? Deprem yardımı ödemelerine başlandı

Kahramanmaraş depreminin ardından nakdi yardım için harekete geçildi. 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri' 15 Şubat'ta başladı. Ödemelerin AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Vatandaşlık Genel Müdürdüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürdüğü iş birliği ile kesinleşmiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği kaydedildi.