10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? AFAD deprem yardımı nasıl sorgulanır? Deprem yardımı ödemelerine başlandı

Kahramanmaraş depreminin ardından nakdi yardım için harekete geçildi. 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri' 15 Şubat'ta başladı. Ödemelerin AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Vatandaşlık Genel Müdürdüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürdüğü iş birliği ile kesinleşmiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, nakdi desteğin kimlere yapıldığını; "10 bin TL zarar gören afetzedelere hane başı destek ödememiz vardı. Destek afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Hasarsızlara yönelik değil." sözleriyle açıkladı.
Ödemeler için başvuru şartı bulunmuyor. "Hane Başı Destek Ödemeleri" Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşların ise TC kimlik numaralarına yapılıyor.
Ödemeler yapıldığında vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor.