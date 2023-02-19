10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? AFAD deprem yardımı nasıl sorgulanır? Deprem yardımı ödemelerine başlandı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin başladığını duyurdu. Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi. Peki, 10 bin TL deprem yardımı kimlere veriliyor?

10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? AFAD deprem yardımı nasıl sorgulanır? Deprem yardımı ödemelerine başlandı - 1

Kahramanmaraş depreminin ardından nakdi yardım için harekete geçildi. 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri' 15 Şubat'ta başladı. Ödemelerin AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Vatandaşlık Genel Müdürdüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürdüğü iş birliği ile kesinleşmiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? AFAD deprem yardımı nasıl sorgulanır? Deprem yardımı ödemelerine başlandı - 2

10 BİN TL DEPREM YARDIMI KİMLERE YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, nakdi desteğin kimlere yapıldığını; "10 bin TL zarar gören afetzedelere hane başı destek ödememiz vardı. Destek afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Hasarsızlara yönelik değil." sözleriyle açıkladı.

10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? AFAD deprem yardımı nasıl sorgulanır? Deprem yardımı ödemelerine başlandı - 3

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Ödemeler için başvuru şartı bulunmuyor. "Hane Başı Destek Ödemeleri" Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşların ise TC kimlik numaralarına yapılıyor.

10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek? AFAD deprem yardımı nasıl sorgulanır? Deprem yardımı ödemelerine başlandı - 4

ÖDEME BİLGİLENDİRMESİ SMS İLE YAPILIYOR

Ödemeler yapıldığında vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor.

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