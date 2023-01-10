2023 evde bakım maaşı ücretine zam: Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Devletin yaptığı çeşitli sosyal ödemeler de yılda iki kez artırılıyor. Buna göre engelli maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi ödemeler de ocak ayından itibaren zamlı olarak ödenecek.



Bu ödenekler memur maaş katsayısına gelen zam kadar artıyor. Bu katsayı artışı da memur ve memur emeklilerine yapılan zam kadar oluyor.