2024 ocak ayı tediye ödemeleri başladı mı? (Tediye ne demek, kimlere verilir?)
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.. Peki, tediye ne demek, kimlere verilir?
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.