2024 ocak ayı tediye ödemeleri başladı mı? (Tediye ne demek, kimlere verilir?)

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.. Peki, tediye ne demek, kimlere verilir?

2024 ocak ayı tediye ödemeleri başladı mı? (Tediye ne demek, kimlere verilir?) - 1

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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2024 ocak ayı tediye ödemeleri başladı mı? (Tediye ne demek, kimlere verilir?) - 2

OCAK AYI TEDİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının 26 Ocak itibariyle hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. 

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

2024 ocak ayı tediye ödemeleri başladı mı? (Tediye ne demek, kimlere verilir?) - 3

İKİNCİ YARI NİSAN AYINDA

Kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin , ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek.

2024 ocak ayı tediye ödemeleri başladı mı? (Tediye ne demek, kimlere verilir?) - 4

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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