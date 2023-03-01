3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte prim gününe yönelik sorgulamalar vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Bu yıl 2 milyon 250 bin çalışan EYT'li olabilecek ve emekli aylığı almaya hak kazanacak. Peki, 3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? - 1

EYT'nin Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşmasıyla birlikte 3600 prim günü olanların kısmı emeklilik kapsamına girip girmediği sorgulanmaya başladı. Prim günü 3600 gün olanların EYT yasasından faydalanıp faydalanamayacağı merak ediliyor. Peki, 3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? - 2

EYT DÜZENLEMESİ YASALAŞTI

EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda teklifi sunuldu ve tüm partilerin oylarıyla kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma süreci tamamlanmış oldu.

3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? - 3

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.

3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? - 4

3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

Yeni EYT düzenlemesinde 3600 prim günü ise kapsam dışı kaldı. Şu an yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.

Şartlar eğer 1999 öncesine dönseydi o zaman 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecekti.

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