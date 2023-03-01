3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

Yeni EYT düzenlemesinde 3600 prim günü ise kapsam dışı kaldı. Şu an yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.



Şartlar eğer 1999 öncesine dönseydi o zaman 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecekti.