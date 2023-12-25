5 bin TL ikramiye ile ilgili son gelişmeler: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan emeklilerin de faydalanması kararlaştırılmıştı. Teklifin yeni yıla girmeden yasalaşması ve çalışan emeklilere ikramiye ödemelerinin yapılması öngörülüyor. Peki, tarih belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe mesaisinde, sona gelindi. Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içerisinde barındıran Torba Yasa görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisinin ardından devam edilecek.