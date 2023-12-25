5 bin TL ikramiye ile ilgili son gelişmeler: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan emeklilerin de faydalanması kararlaştırılmıştı. Teklifin yeni yıla girmeden yasalaşması ve çalışan emeklilere ikramiye ödemelerinin yapılması öngörülüyor. Peki, tarih belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

5 bin TL ikramiye ile ilgili son gelişmeler: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? - 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe mesaisinde, sona gelindi. Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içerisinde barındıran Torba Yasa görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisinin ardından devam edilecek.

EKONOMİ HABERLERİ

5 bin TL ikramiye ile ilgili son gelişmeler: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? - 2

26 Aralık Salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

5 bin TL ikramiye ile ilgili son gelişmeler: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? - 3

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor.

5 bin TL ikramiye ile ilgili son gelişmeler: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? - 4

BEKLENEN TARİH

Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin 25-29 Aralık haftasında hesaplara aktarılması bekleniyor.

5 bin TL ikramiye ile ilgili son gelişmeler: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? - 5

İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLERDE YARARLANACAK

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

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