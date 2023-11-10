5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihine yönelik açıklama geldi

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir kereye mahsus olarak yatırılacak olan 5000 TL tutarındaki ikramiyenin ayrıntıları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir kereye mahsus olarak yatırılacak olan 5000 TL tutarındaki ikramiyenin ayrıntıları geçtiğimiz günlerde belli oldu.