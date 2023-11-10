5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihine yönelik açıklama geldi

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi verileceği duyurulmuştu. 12,2 milyon emekliyi kapsayacak olan ikramiyenin ödeme tarihiyle ilgili açıklama geldi. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihine yönelik açıklama geldi - 1

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir kereye mahsus olarak yatırılacak olan 5000 TL tutarındaki ikramiyenin ayrıntıları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir kereye mahsus olarak yatırılacak olan 5000 TL tutarındaki ikramiyenin ayrıntıları geçtiğimiz günlerde belli oldu.

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5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihine yönelik açıklama geldi - 2

İLK KEZ CUMHURBAŞKANI DUYURDU

İkramiyeyi ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duyurmuştu. Erdoğan; "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." ifadelerini kullandı.

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihine yönelik açıklama geldi - 3

ÖDEMELER KASIM ORTASINDA YAPILACAK

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.

Buna göre; Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi kasım ayının 15'ine kadar yapılacak.

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihine yönelik açıklama geldi - 4

KİMLER 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALAMAYACAK?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihine yönelik açıklama geldi - 5

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

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