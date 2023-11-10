5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihine yönelik açıklama geldi
Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi verileceği duyurulmuştu. 12,2 milyon emekliyi kapsayacak olan ikramiyenin ödeme tarihiyle ilgili açıklama geldi. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir kereye mahsus olarak yatırılacak olan 5000 TL tutarındaki ikramiyenin ayrıntıları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir kereye mahsus olarak yatırılacak olan 5000 TL tutarındaki ikramiyenin ayrıntıları geçtiğimiz günlerde belli oldu.