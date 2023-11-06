5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Emekliye 100. yıl ikramiyesi ödeme tarihleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeneceği açıklamıştı. İkramiyeden faydalanacak olan vatandaşlar, ikramiye ödeme tarihini merak ediyordu. Beklenen açıklama Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. 12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.