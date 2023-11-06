5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Emekliye 100. yıl ikramiyesi ödeme tarihleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeneceği açıklamıştı. İkramiyeden faydalanacak olan vatandaşlar, ikramiye ödeme tarihini merak ediyordu. Beklenen açıklama Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?

5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Emekliye 100. yıl ikramiyesi ödeme tarihleri - 1

Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. 12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

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5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Emekliye 100. yıl ikramiyesi ödeme tarihleri - 2

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.

5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Emekliye 100. yıl ikramiyesi ödeme tarihleri - 3

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.

5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Emekliye 100. yıl ikramiyesi ödeme tarihleri - 4

KİMLER İKRAMİYE ALACAK MI?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Emekliye 100. yıl ikramiyesi ödeme tarihleri - 5

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

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