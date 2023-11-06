5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Emekliye 100. yıl ikramiyesi ödeme tarihleri

KİMLER İKRAMİYE ALACAK MI?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.