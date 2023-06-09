6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon farkı, memur ve emekli zammı için bekleyen on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve emekli maaşı için zam oranları belli oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?