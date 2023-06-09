6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, memur ve emekli maaşı zammı için bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri sonrasında, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? - 1

6 aylık enflasyon farkı, memur ve emekli zammı için bekleyen on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve emekli maaşı için zam oranları belli oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?

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6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? - 2

HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? - 3

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.

Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.

6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? - 5

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

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