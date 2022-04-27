60 liraya Ramazan Bayramı tatili

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

İzmir'in Menderes ilçesi Özdere mevkiinde bulunan bir kamp alanının müdürlüğünü yapan Erhan Cesur, bayram tatiline yönelik hazırlıkları neredeyse tamamladıklarını belirterek, "Önümüzde bayram tatili var. 220 dönüm bir arazi üzerindeyiz. Çok geniş bir alan olması sebebiyle bu tarz tatillerde çadır ve karavan sayımız çok oluyor.

Bunların elektrik, su, altyapıları, alanın temizliği, duşların bakım onarımını gerçekleştirdik. Alan büyük olunca çevre temizliği çok önemli oluyor. Tadilat ve malzeme ikmalini yapıyoruz. Hazırlıkları yüzde 90 oranında tamamladık" dedi.