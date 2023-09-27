9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri neler? 13 markada birçok model alınabiliyor (Öğrencilere vergisiz telefon satışı)

ÖTV'siz piyasa değeri 9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri, vergisiz telefon satışından faydalanmak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine ÖTV’siz piyasa değeri 9.500 TL’yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5.500 TL destek vereceğini açıkladı.



Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de bu kapsama Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapmaktadır. İşte o modeller;