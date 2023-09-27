9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri neler? 13 markada birçok model alınabiliyor (Öğrencilere vergisiz telefon satışı)

9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri, öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon satışıyla ilgili ayrıntıların belli olmasıyla birlikte araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarla birlikte, öğrencilere piyasa değeri 9.500 TL’yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5.500 TL destek vereceklerini açıkladı. Peki, ÖTV'siz piyasa değeri 9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri neler?

9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri neler? 13 markada birçok model alınabiliyor (Öğrencilere vergisiz telefon satışı) - 1

ÖTV'siz piyasa değeri 9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri, vergisiz telefon satışından faydalanmak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine ÖTV’siz piyasa değeri 9.500 TL’yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5.500 TL destek vereceğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de bu kapsama Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapmaktadır. İşte o modeller;

EKONOMİ HABERLERİ

9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri neler? 13 markada birçok model alınabiliyor (Öğrencilere vergisiz telefon satışı) - 2

XIAOMI (REDMI)

12C, 10, 12, NOTE 12

9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri neler? 13 markada birçok model alınabiliyor (Öğrencilere vergisiz telefon satışı) - 3

VİVO

VİVO Y35

9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri neler? 13 markada birçok model alınabiliyor (Öğrencilere vergisiz telefon satışı) - 4

GENERAL MOBİLE

GM 22 S, GM 22 PRO, GM 23, GM 23 SE, GM 24 PRO

9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri neler? 13 markada birçok model alınabiliyor (Öğrencilere vergisiz telefon satışı) - 5

REEDER

S23 PRO MAX

9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri neler? 13 markada birçok model alınabiliyor (Öğrencilere vergisiz telefon satışı) - 6

SAMSUNG

A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33

9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri neler? 13 markada birçok model alınabiliyor (Öğrencilere vergisiz telefon satışı) - 7

OMIX

X3, X5, X400, X600, X700

9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modelleri neler? 13 markada birçok model alınabiliyor (Öğrencilere vergisiz telefon satışı) - 8

CASPER (VİA) 

VİA M30, VİA M30 PLUS, VİA X30 PLUS, VİA X30, VİA M35, VİA F30, F30 PLUS

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