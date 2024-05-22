A101 aktüel indirimleri 23 Mayıs 2024: A101 markette kurbanlık satışı ve bu haftaya özel yeni indirimli ürünler
A101 market, 23 Mayıs tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. A101 indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, A101 güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. A101'de Kurban Bayramı'na özel kurbanlık satışları başlıyor. Dileyen vatandaşlar A101 üzerinden küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hissesi satın alabilecek. Öte yandan bu hafta televizyon, elektrikli moped, akıllı saat, cep telefonu, klavye, kulaklık gibi birçok üründe yeni indirim yer alıyor. İşte 23 Mayıs A101 markette bu haftanın indirimli ürünleri.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.