A101 aktüel indirimleri 6 Haziran 2024: A101 marketten bu haftaya özel yeni indirimli ürünler
A101 market, 6 Haziran tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. A101 indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, A101 güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. A101'de Kurban Bayramı'na özel kurbanlık satışları da başladı. Dileyen vatandaşlar A101 üzerinden küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hissesi satın alabilecek. Öte yandan bu hafta televizyon, şişme deniz botu, oyun havuzu, kolluk, deniz simidi gibi birçok yazlık üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 6 Haziran A101 markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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