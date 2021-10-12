Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 12:50 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 13:01
Dünyanın 5’inci, ABD’nin ise 4’üncü en zengin kişisi olan Bill Gates, 1991 yılından bu yana ABD’nin en zenginlerinin sıralandığı Forbes 400 listesinde ilk kez ilk iki sırada yer almadı.
Kurucusu olduğu Microsoft’u yüzde 45’ine sahip olduğu sırada 1986 yılında halka arz eden Gates, ertesi yıl 31 yaşında 1,25 milyar dolar servetle dünyanın en genç milyarderi olurken, Microsoft’un yükselişiyle birlikte 1991 yılında ABD’nin en zengin 2’inci kişisi olarak servetini 4,8 milyar dolara çıkarmıştı.
1992 yılında ise servetini 6,3 milyar dolara çıkararak Forbes 400 listesinin ilk sırasına yerleşen Bill Gates, 2018 yılında Amazon kurucusu Jeff Bezos’un kendisini geçmesine kadar ilk sırada yer aldı.
2020 yılında Tesla hisselerinin borsadaki büyük artışı sonrası (yaklaşık yüzde bin) Elon Musk tarafından geçilen Bill Gates son olarak geçtiğimiz aylarda 27 yıllık eşi Melinda French Gates’ten boşanırken halka açık şirketlerdeki en az 5,7 milyar dolarlık hissesini devretmesi nedeniyle listede Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’e geçilerek 4’üncü sıraya düştü.
Listeyi yayımlayan Forbes, Bill Gates’in geçtiğimiz aylarda boşanmaması durumunda, ABD’nin en zengin 3’üncü kişisi olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.
25 yıl boyunca dünyanın en zengin kişisi olan ve halihazırda 4’üncü sıraya gerileyen Gates’in servetinin dörtte biri Microsoft’taki tahmini yüzde 1,3’lük hissesinden elde ettiği 31 milyar dolardan gelirken, geri kalanı ise geçtiğimiz günlerde Four Seasons otellerini de bünyesine katan yatırım şirketi Cascade Investment LLC'den geliyor.
İşte Gates’in uzun yıllar sonra ilk 2 sırasında yer almadığı ABD’nin en zengin 10 kişisi:
Bloomberg L.P (Finansal hizmetler, basın-yayın, teknoloji)
Microsoft
Berkshire Hathaway yatırım
Oracle
Microsoft - Cascade Investment
Facebook (WhatsApp, Instagram)
Tesla, SpaceX