Kurucusu olduğu Microsoft’u yüzde 45’ine sahip olduğu sırada 1986 yılında halka arz eden Gates, ertesi yıl 31 yaşında 1,25 milyar dolar servetle dünyanın en genç milyarderi olurken, Microsoft’un yükselişiyle birlikte 1991 yılında ABD’nin en zengin 2’inci kişisi olarak servetini 4,8 milyar dolara çıkarmıştı.

1992 yılında ise servetini 6,3 milyar dolara çıkararak Forbes 400 listesinin ilk sırasına yerleşen Bill Gates, 2018 yılında Amazon kurucusu Jeff Bezos’un kendisini geçmesine kadar ilk sırada yer aldı.