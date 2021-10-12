’nin en zenginleri listesi 400 açıklandı: 30 yıl sonra geriledi

’nin en zengin kişilerinin listelendiği 400 listesi yayımlandı. Listede, 1991 yılından bu yana ilk kez Microsoft'un kurucu ortağı ilk iki sırada yer almadı. 1992 yılından 2017 yılına kadar dünyanın ve ’nin en zengini olan Gates’in listede gerilemesinin temel nedeni ise 27 yıllık eşi Melinda French Gates’ten boşanması oldu. Jeff Bezos listede ilk sırada yer alırken, geçtiğimiz yıl şirket hisseleri yaklaşık 10 kat artan Elon Musk, 2'nci sıraya yerleşti. İşte ’nin en zengin 10 ismi..

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 12:50 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 13:01

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 1

Dünyanın 5’inci, ’nin ise 4’üncü en zengin kişisi olan , 1991 yılından bu yana ’nin en zenginlerinin sıralandığı 400 listesinde ilk kez ilk iki sırada yer almadı.

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 2

Kurucusu olduğu Microsoft’u yüzde 45’ine sahip olduğu sırada 1986 yılında halka arz eden Gates, ertesi yıl 31 yaşında 1,25 milyar dolar servetle dünyanın en genç milyarderi olurken, Microsoft’un yükselişiyle birlikte 1991 yılında ’nin en zengin 2’inci kişisi olarak servetini 4,8 milyar dolara çıkarmıştı.

1992 yılında ise servetini 6,3 milyar dolara çıkararak 400 listesinin ilk sırasına yerleşen , 2018 yılında Amazon kurucusu Jeff Bezos’un kendisini geçmesine kadar ilk sırada yer aldı.

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 3

2020 yılında Tesla hisselerinin borsadaki büyük artışı sonrası (yaklaşık yüzde bin) Elon Musk tarafından geçilen son olarak geçtiğimiz aylarda 27 yıllık eşi Melinda French Gates’ten boşanırken halka açık şirketlerdeki en az 5,7 milyar dolarlık hissesini devretmesi nedeniyle listede Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’e geçilerek 4’üncü sıraya düştü.

Listeyi yayımlayan , ’in geçtiğimiz aylarda boşanmaması durumunda, ’nin en zengin 3’üncü kişisi olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 4

25 yıl boyunca dünyanın en zengin kişisi olan ve halihazırda 4’üncü sıraya gerileyen Gates’in servetinin dörtte biri Microsoft’taki tahmini yüzde 1,3’lük hissesinden elde ettiği 31 milyar dolardan gelirken, geri kalanı ise geçtiğimiz günlerde Four Seasons otellerini de bünyesine katan yatırım şirketi Cascade Investment LLC'den geliyor.

İşte Gates’in uzun yıllar sonra ilk 2 sırasında yer almadığı ’nin en zengin 10 kişisi:

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 5

MICHAEL BLOOMBERG: 70 MİLYAR DOLAR

Bloomberg L.P (Finansal hizmetler, basın-yayın, teknoloji)

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 6

STEVE BALLMER: 96.5 MİLYAR DOLAR  

Microsoft

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 7

WARREN BUFFETT: 102 MİLYAR DOLAR

Berkshire Hathaway yatırım 

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 8

LARRY ELLİSON: 117.3 MİLYAR DOLAR

Oracle

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 9

SERGEY BRİN: 118.5 MİLYAR DOLAR

Google

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 10

LARRY PAGE: 123 MİLYAR DOLAR

Google

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 11

BİLL GATES: 134 MİLYAR DOLAR

Microsoft - Cascade Investment

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 12

MARK ZUCKERBERG: 134.5 MİLYAR DOLAR

Facebook (WhatsApp, Instagram)

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 13

ELON MUSK: 190.5 MİLYAR DOLAR

Tesla, SpaceX

ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı: Bill Gates 30 yıl sonra geriledi - 14

JEFF BEZOS: 201 MİLYAR DOLAR 

Amazon, Blue Origin

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