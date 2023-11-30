Aile destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri sorgulama

Aile destek ödeme tarihi, ay başı yaklaşırken en çok araştırılan konulardan biri oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Peki, aralık ayı Aile destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?

Aile destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri sorgulama - 1

Aralık ayı yaklaşırken gözler Aile Destek Programı'nda ödeme takvimine çevrildi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.

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Aile destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri sorgulama - 2

BAKAN TARAFINDAN DUYURULMASI BEKLENİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor. Aile Destek Programı kasım ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aile destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri sorgulama - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Aile destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri sorgulama - 4

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak

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