Aile destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri sorgulama
Aile destek ödeme tarihi, ay başı yaklaşırken en çok araştırılan konulardan biri oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Peki, aralık ayı Aile destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?
Aralık ayı yaklaşırken gözler Aile Destek Programı'nda ödeme takvimine çevrildi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.