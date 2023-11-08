Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayı aile destek ödemlerinde son durum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Aile Destek Programı ödemeleri her ay ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Aile destek ödeme tutarı hane gelirine göre değişilik gösteriyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayı aile destek ödemlerinde son durum - 1

Ay ortasının yaklaşmasıyla Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemelerin hesaplara yatacağı tarih merak edildi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılıyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayı aile destek ödemlerinde son durum - 2

DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile destek ödeme tarihlerini kamuoyuyla zaman zaman paylaşıyor. Aile Destek Programı kasım ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayı aile destek ödemlerinde son durum - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayı aile destek ödemlerinde son durum - 4

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL


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