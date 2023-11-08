Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayı aile destek ödemlerinde son durum
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Aile Destek Programı ödemeleri her ay ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Aile destek ödeme tutarı hane gelirine göre değişilik gösteriyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Ay ortasının yaklaşmasıyla Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemelerin hesaplara yatacağı tarih merak edildi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılıyor.