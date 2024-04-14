Annelere 325 euro destek ödemesi başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler?

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek.