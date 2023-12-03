Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 aralık kira zammı ne kadar, kaç TL?

Aralık ayı kira artış oranı, kasım ayı enflasyon verileri öncesinde sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşecek. Peki, aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?

Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 aralık kira zammı ne kadar, kaç TL? - 1

Kasım enflasyon verileri öncesinde, aralık ayı kira artış oranı mülk sahipleri ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Aralık ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte aralık ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, aralık ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ

Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 aralık kira zammı ne kadar, kaç TL? - 2

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıklamış ve şunları söylemişti;

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 aralık kira zammı ne kadar, kaç TL? - 3

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 aralık kira zammı ne kadar, kaç TL? - 4

İŞ YERLERİNDE DURUM FARKLI

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Geçtiğimiz ay kira artış oranı yüzde 54,26 olarak belirlenmişti. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 54,26 olarak uygulamıştı.

Yarın açıklanacak enflasyon verileri sonrasında, işyerlerine yapılacak kira artış oranı belli olacak.

Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 aralık kira zammı ne kadar, kaç TL? - 5

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 aralık kira zammı ne kadar, kaç TL? - 6

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023

(Not: Kasım ayı TÜFE verilerinin yarın açıklamasıyla birlikte aralık ayı kira artış oranı güncellenecek.)

Girdiğiniz Artış Oranı:

Kira Artış Tutarı:

Aylık Yeni Kira Tutarı:

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