Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 aralık kira zammı ne kadar, kaç TL?
Aralık ayı kira artış oranı, kasım ayı enflasyon verileri öncesinde sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşecek. Peki, aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Kasım enflasyon verileri öncesinde, aralık ayı kira artış oranı mülk sahipleri ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Aralık ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte aralık ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, aralık ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?