Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplantısı ne zaman? (2024 asgari ücret zammında son durum)
2024 asgari ücret zammının ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Ocak ayında yapılacak olan zam öncesinde asgari ücrette son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Asgari ücret on olarak hükümet tarafından temmuz ayında yüzde 34 zamlanmıştı. Yeni zam tutarı ise asgari ücret tespit komisyonu toplantıları öncesinde araştırılıyor. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplantısı ne zaman?
Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, asgari ücretteki son durum araştırılıyor. Asgari ücretli milyonlarca çalışan, 2024 yılında maaşlarının ne kadar olacağı sorguluyor. İşte ayrıntılar.