Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2024 asgari ücret zam toplantısı için geri sayım

"ASGARİ ÜCRET 17 BİNİ AŞAR"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin değerlendirme yaptı. Kılıç şunları kaydetti;



"Enflasyonun yaratmış olduğu etkiyle talepler arasında farklılıklar var. Türk-İş, bu yıl toplantılara 4 işçiyle katılacak. Tek seferlik zam olacak. Son iki yıla kadar hep tek seferde belirleniyordu, fiyat artışları bu kadar değildi. Talep enflasyonunun ortadan kaldırabilmek amacıyla tek seferde yapılmasının daha uygun olduğu söyleniyordu.



Tek sefer olursa artışın daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Nisan, mayıs ayında fiyatlarda dalgalanma da bekleniyor. Şu an için tek bir asgari ücret zammı tespiti yönünde. Asgari ücret benim tahminime göre 17 bin küsür civarına gelir. Öyle olursa yüzde 50'ye yakın artışla karşılaşacağız."



Asgari ücret halen 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor.