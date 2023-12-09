Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2024 asgari ücret zam toplantısı için geri sayım

Asgari ücrette ilk zam toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni haftanın ilk gününde işçi, işveren ve hükümet kesimi tarafından yapılacak olan 2024 asgari ücret ilk toplantısı için geri sayım sürerken, vatandaşlar ise zam miktarının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? İlk toplantı ne zaman?

Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2024 asgari ücret zam toplantısı için geri sayım - 1

2024 asgari ücret toplantısı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihini açıklamıştı. Şimdi milyonlarca çalışanın gözü kulağı, asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

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Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2024 asgari ücret zam toplantısı için geri sayım - 2

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıkladı.

Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 11 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2024 asgari ücret zam toplantısı için geri sayım - 3

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bu ayın sonunda gelecek yıl uygulanacak asgari ücret tarifesinin netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2024 asgari ücret zam toplantısı için geri sayım - 4

"ASGARİ ÜCRET 17 BİNİ AŞAR"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin değerlendirme yaptı. Kılıç şunları kaydetti;

"Enflasyonun yaratmış olduğu etkiyle talepler arasında farklılıklar var. Türk-İş, bu yıl toplantılara 4 işçiyle katılacak. Tek seferlik zam olacak. Son iki yıla kadar hep tek seferde belirleniyordu, fiyat artışları bu kadar değildi. Talep enflasyonunun ortadan kaldırabilmek amacıyla tek seferde yapılmasının daha uygun olduğu söyleniyordu.

Tek sefer olursa artışın daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Nisan, mayıs ayında fiyatlarda dalgalanma da bekleniyor. Şu an için tek bir asgari ücret zammı tespiti yönünde. Asgari ücret benim tahminime göre 17 bin küsür civarına gelir. Öyle olursa yüzde 50'ye yakın artışla karşılaşacağız."

Asgari ücret halen 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor.

Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2024 asgari ücret zam toplantısı için geri sayım - 5

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2024 asgari ücret zam toplantısı için geri sayım - 6

ASGARİ ÜCRET TEK ZAM MI OLACAK?

Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Ancak 2024'te tek zam ihtimali üzerinde duruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.” açıklaması yapmıştı.

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