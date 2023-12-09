Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2024 asgari ücret zam toplantısı için geri sayım
Asgari ücrette ilk zam toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni haftanın ilk gününde işçi, işveren ve hükümet kesimi tarafından yapılacak olan 2024 asgari ücret ilk toplantısı için geri sayım sürerken, vatandaşlar ise zam miktarının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? İlk toplantı ne zaman?
2024 asgari ücret toplantısı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihini açıklamıştı. Şimdi milyonlarca çalışanın gözü kulağı, asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?