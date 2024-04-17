Asgari ücret ve emekliye temmuz ayında ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması

Asgari ücret ve emekliye temmuz ayında ara zam olup olmayacağı, binlerce çalışan asgari ücretli ve emekli tarafından sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde "Temmuz ayında ara zam" konusuna değindi. Peki, asgari ücret ve emekliye temmuz ayında ara zam olacak mı?

Asgari ücret ve emekliye temmuz ayında ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması - 1

Asgari ücret ve emeklileri yakından ilgilendiren temmuz ayı ara zammıyla ilgili merak edilen açıklama Bakan Işıkhan tarafından yapıldı. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili gazetecilerin sorduğu "Temmuz ayında ara zam olacak mı?" Sorusuna yanıt verdi. İşte ayrıntılar.

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Asgari ücret ve emekliye temmuz ayında ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması - 2

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİYE ARA ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emeklilere ara zammın gündemde olmadığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, sorulan bir soru üzerine, "Temmuzda ara zam yok başta nasıl karar aldıysa süreç öyle işleyecek. En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Buna göre; Temmuz ayında asgari ücretli ve emekliye ara zam yapılmayacak.

Asgari ücret ve emekliye temmuz ayında ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması - 3

"EMEKLİ MAAŞLARINDA DÜZENLEME OLMAYACAK"

Emekliler yılı kapsamında yapılacak düzenlemelere değinen Işıkhan, "Birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşuyla protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş belirli bir noktaya geldik. Yakın zaman içerisinde bir lansman gerçekleştireceğiz. Somut bir şey olmadığı sürece paylaşmam çok etik olmaz diye düşünüyorum. Emeklilerimize ayrıcalık tanıyan onları destekleyecek psikolojik sosyal ve ekonomik anlamda refahını arttırmak için çalışacağız" dedi.

Işıkhan, emekli maaşlarında düzenleme olmayacağını da sözlerine ekledi.

Asgari ücret ve emekliye temmuz ayında ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 olmuştu.

Böylelikle en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

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