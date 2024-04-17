Asgari ücret ve emekliye temmuz ayında ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİYE ARA ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emeklilere ara zammın gündemde olmadığını ifade etti.



Bakan Işıkhan, sorulan bir soru üzerine, "Temmuzda ara zam yok başta nasıl karar aldıysa süreç öyle işleyecek. En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.



Buna göre; Temmuz ayında asgari ücretli ve emekliye ara zam yapılmayacak.