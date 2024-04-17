Asgari ücret ve emekliye temmuz ayında ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması
Asgari ücret ve emekliye temmuz ayında ara zam olup olmayacağı, binlerce çalışan asgari ücretli ve emekli tarafından sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde "Temmuz ayında ara zam" konusuna değindi. Peki, asgari ücret ve emekliye temmuz ayında ara zam olacak mı?
Asgari ücret ve emeklileri yakından ilgilendiren temmuz ayı ara zammıyla ilgili merak edilen açıklama Bakan Işıkhan tarafından yapıldı. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili gazetecilerin sorduğu "Temmuz ayında ara zam olacak mı?" Sorusuna yanıt verdi. İşte ayrıntılar.