Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi

Milyonlarca işçinin gözü kulağı da aralıkta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi - 1

Milyonlarca çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlayacak. 2024'te geçerli olacak asgari ücretin 4'üncü toplantı ardından belirlenmesi bekleniyor. 

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Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi - 2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıkladı.

Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi - 3

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi - 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi - 5

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET TUTARI

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

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