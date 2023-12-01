Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi
Milyonlarca işçinin gözü kulağı da aralıkta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Milyonlarca çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlayacak. 2024'te geçerli olacak asgari ücretin 4'üncü toplantı ardından belirlenmesi bekleniyor.