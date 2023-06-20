Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplamanın ayrıntıları

Asgari ücretteki ara zam sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak. Kıdem tazminatı tavanı da asgari ücretteki artışla birlikte değişiyor. Peki, asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplamanın ayrıntıları

Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplamanın ayrıntıları - 1

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklandı. 2023 asgari ücret ara zammının belli olmasıyla birlikte emekliye ayrılan ve işten çıkarılan kişilere işverenler tarafından verilen kıdem tazminatı ücreti merak konusu oldu.

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Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplamanın ayrıntıları - 2

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLUR?

Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda.

Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplamanın ayrıntıları - 3

Kıdem tazminatı tavanı halen 19 bin 982,83 lira olarak uygulanıyor. Yeni tavan tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplamanın ayrıntıları - 4

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.


Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplamanın ayrıntıları - 5

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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