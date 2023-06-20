Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplamanın ayrıntıları

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.



Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.





