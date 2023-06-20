Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplamanın ayrıntıları
Asgari ücretteki ara zam sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak. Kıdem tazminatı tavanı da asgari ücretteki artışla birlikte değişiyor. Peki, asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplamanın ayrıntıları
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklandı. 2023 asgari ücret ara zammının belli olmasıyla birlikte emekliye ayrılan ve işten çıkarılan kişilere işverenler tarafından verilen kıdem tazminatı ücreti merak konusu oldu.