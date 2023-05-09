Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıktığını açıkladı. Kamu işlerine yapılan zam oranı ardından gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yıl da asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmaya merak ediliyor.