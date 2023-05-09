Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ardından asgari ücrete zam konusu da bir kez daha gündeme geldi. Kamuda çalışan 700 binden fazla işçiye verilecek zam oranını açıklayan Erdoğan, asgari ücrete ara zam sorularına da yanıt niteliğinde bir açıklamada bulundu. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması - 1

Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıktığını açıkladı. Kamu işlerine yapılan zam oranı ardından gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yıl da asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmaya merak ediliyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması - 2

ARA ZAM SİNYALİ

Tüm çalışanların refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirten Erdoğan, asgari ücrete de ara zam yapacaklarının sinyalini verdi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması - 3

TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." dedi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması - 4

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

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