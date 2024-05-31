Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı (2024 asgari ücret zammında son durum)

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı.



Son olarak hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.