Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı (2024 asgari ücret zammında son durum)
Asgari ücrete temmuzda ara zam beklentisi, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla araştırılıyor. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret hem ocak hem de temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı. Şimdi gözler ise 2024 yılında asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde açıklama bulundu. Peki, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı?
2024 temmuz ayı asgari ücret ara zammının olup olmayacağıyla ilgili sorgulamalar devam ediyor. Son olarak, 2024 ocak zammıyla birlikte asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira seviyesine ulaşmıştı. Şimdi gözler ise asgari ücret temmuz ara zammına çevrildi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında ara zam olup olmayacağıyla ilgili net açıklamada bulundu. Peki, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı?