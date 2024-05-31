Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı (2024 asgari ücret zammında son durum)

Asgari ücrete temmuzda ara zam beklentisi, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla araştırılıyor. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret hem ocak hem de temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı. Şimdi gözler ise 2024 yılında asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde açıklama bulundu. Peki, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı (2024 asgari ücret zammında son durum) - 1

2024 temmuz ayı asgari ücret ara zammının olup olmayacağıyla ilgili sorgulamalar devam ediyor. Son olarak, 2024 ocak zammıyla birlikte asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira seviyesine ulaşmıştı. Şimdi gözler ise asgari ücret temmuz ara zammına çevrildi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında ara zam olup olmayacağıyla ilgili net açıklamada bulundu. Peki, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı (2024 asgari ücret zammında son durum) - 2

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek şu açıklamada bulundu;

"Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor.

Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı (2024 asgari ücret zammında son durum) - 3

Buna göre; 2024 temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmayacak.

Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı (2024 asgari ücret zammında son durum) - 4

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı.

Son olarak hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

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