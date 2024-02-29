Bakan Uraloğlu İzmirlilerden 5 yıl istedi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Torbalı Ticaret Merkezi'nde Sanayicilerle Buluşma programında İzmirli İş ve Sanayi Dünyasının Temsilcileri ile bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İzmirli bizi bir denesin. Bir 5 yıl bize süre versin. Neler yapabildiğimizi takım ruhuyla, ekip ruhuyla beraber görelim inşallah.” dedi.
İZMİR, İSTANBUL VE KOCAELİ’NDEN SONRA İHRACATTAKİ EN BAŞARILI İLİMİZ
Uraloğlu iş insanlarına yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihinde Türkiye’de 2023 yılında, ihracat rekoru kırıldığını hatırlattı. Uraloğlu, “İhracatımız 256 milyar dolara ulaştı. İzmir’imiz, 24 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek İstanbul ve Kocaeli’nin ardından ihracattaki en başarılı 3. ilimiz oldu. İzmir, ülkemizin kalkınmasında her zaman öncü şehirlerimiz arasında yer almış, Türkiye ekonomisinin kapalı ekonomiden küresel ekonomiye geçiş serüvenine ışık tutmuştur.” dedi.
Son 22 yılda İzmir’in ulaşım ve iletişim altyapısına 214 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, İzmir’in bölünmüş yol uzunluğunu 430 kilometreden 970 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 367 kilometreden 985 kilometreye çıkarıldığını ifade etti.
Uraloğlu, en başta toplam uzunluğu 55 kilometre olan İzmir Çevre Yolu’nu etaplar halinde tamamlayarak ve Konak tünelini açarak İzmirlilere şehir içi trafiğinde rahat bir nefes aldırdıklarını da dile getirdi.