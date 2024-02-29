Bakan Uraloğlu İzmirlilerden 5 yıl istedi

İZMİRLİLER BİZİ BİR DENESİN, BİZE SADECE 5 YIL VERSİN

Mega projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını söyleyen Uraloğlu, İzmir’inde artık yatırıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.



Bakan Uraloğlu, futbol takımlarını örnek göstererek, yerel yönetimlerde takım ruhunun önemine dikkati çekti. Uraloğlu, “Moral motivasyonu sağlarsanız, o takım ruhunu, ekip ruhunu verirseniz, siz çok daha başarılı işler yaparsınız. Ben futboldan örnek verdim. Bunu bütün iş yerlerimizde, belediye yönetimimizde, ülke yönetiminde de örnek verebiliriz. Şimdi biz İzmir'e birçok iş yaptık. Torbalı'da daha önce AK Parti belediyeciliğimiz oldu. Cumhur İttifakı oldu. Şimdi önümüzde bir seçim var ve gerçekten bazı ilçelerde belediyecilik anlamın da da hizmet etmeye çalıştık. Torbalı'da da belli bir dönem ettik. Çok şükür. Şimdi biz diyoruz ki, büyük şehirde de de İzmirli bizi bir denesin. Bir 5 yıl bize süre versin. Neler yapabildiğimizi takım ruhuyla, ekip ruhuyla beraber görelim inşallah.” dedi.