Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023: Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı, Bağ-kur ve emekli sandığı üzerinden emekli aylığı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri tamamlandı. Bağ-kur kapsamında aylık alanların ise bugün tahsis numalarına göre bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye devam edecek. Peki, emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?