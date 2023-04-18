Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023: Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala ödenmeye devam ediyor. SSK kapsamında emekli aylığı alanların, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi tamamlandı. Bağ-kur kapsamında ise emekli maaşı ödemeleri devam ediyor. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme günleri.

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023: Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? - 1

Bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı, Bağ-kur ve emekli sandığı üzerinden emekli aylığı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri tamamlandı. Bağ-kur kapsamında aylık alanların ise bugün tahsis numalarına göre bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye devam edecek. Peki, emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

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Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023: Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? - 2

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri tamamlandı.

Bağ-kur'lu olan ve ödeme günü 27, 28 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılacak.

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023: Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023: Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? - 4

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİLER NE ZAMAN ALACAK?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

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