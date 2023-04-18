Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023: Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı, Bağ-kur ve emekli sandığı üzerinden emekli aylığı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri tamamlandı. Bağ-kur kapsamında aylık alanların ise bugün tahsis numalarına göre bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye devam edecek. Peki, emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri tamamlandı.
Bağ-kur'lu olan ve ödeme günü 27, 28 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılacak.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.
Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.