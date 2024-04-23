BİM aktüel indirimleri 23 Nisan 2024: BİM markette bu haftaya özel indirimli ürünler

BİM market, 23 Nisan tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta çikolata, bisküvi, pasta yapımı malzemeleri, led lamba, oda kokusu, masaj aleti gibi ürünlerde birçok yeni indirim yer alıyor. İşte 23 Nisan BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM aktüel indirimleri 23 Nisan 2024: BİM markette bu haftaya özel indirimli ürünler - 1

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BİM aktüel indirimleri 23 Nisan 2024: BİM markette bu haftaya özel indirimli ürünler - 2
BİM aktüel indirimleri 23 Nisan 2024: BİM markette bu haftaya özel indirimli ürünler - 3
BİM aktüel indirimleri 23 Nisan 2024: BİM markette bu haftaya özel indirimli ürünler - 4
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