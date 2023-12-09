BİM markette bu haftanın yeni indirimli ürünler listesi (12 Aralık BİM güncel aktüel ürünler kataloğu)

12 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

BİM aktüel indirimleri için geri sayım başladı. BİM marketlerinde 12 Aralık tarihine özel birçok üründe indirim yaşanacak. Gıda, temizlik malzemeleri ve temel ihtiyaç ürünlerinde bu haftaya özel indirimler yer alıyor.