BİM markette bu haftanın yeni indirimli ürünler listesi (12 Aralık BİM güncel aktüel ürünler kataloğu)
BİM, 12 Aralık tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. İşte 12 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
12 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ
BİM aktüel indirimleri için geri sayım başladı. BİM marketlerinde 12 Aralık tarihine özel birçok üründe indirim yaşanacak. Gıda, temizlik malzemeleri ve temel ihtiyaç ürünlerinde bu haftaya özel indirimler yer alıyor.