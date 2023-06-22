Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz PPK toplantı tarihi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 15'e çıkarılmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından gelecek ayki faiz kararı gündem oldu. Peki, bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Tüm gözler şimdi gelecek ayki PPK toplantısında alınacak faiz kararında. İşte, TCMB Temmuz PPK toplantı tarihi...