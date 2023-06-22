Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz PPK toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 15'e çıkarılmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından gelecek ayki faiz kararı gündem oldu. Peki, bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz PPK toplantı tarihi - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Tüm gözler şimdi gelecek ayki PPK toplantısında alınacak faiz kararında. İşte, TCMB Temmuz PPK toplantı tarihi...

EKONOMİ HABERLERİ

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz PPK toplantı tarihi - 2

TCMB HAZİRAN FAİZ KARARI


TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 15'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Küresel ekonomide enflasyonun düşse de halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyrettiği aktarılan duyuruda, bu nedenle, bütün dünyada merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almakta olduğu kaydedildi.

Duyuruda, Türkiye'de, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret ettiği belirtilerek, bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılığın belirleyici olduğu aktarıldı.

Kurul'un, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngördüğü ifade edilen duyuruda, "Kurul, politika faizini, enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz PPK toplantı tarihi - 3

2023 TEMMUZ PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bir sonraki toplantısını 20 Temmuz 2023 tarihinde yapacak.

Öğle saatlerinde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak kurul, yeni faiz kararını ilan edecek.

DAHA FAZLA GÖSTER