'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira!

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte 'un nüfusu bir anda 2 katına çıkınca kiralık ev fiyatları da 3 yıl içerisinde 10 kat arttı. Bazı otel ve özel sektör çalışanlarının yavaş yavaş 'u terk ettiği öğrenildi. Birçok kamu personelinin de tayin istediği belirtiliyor.

Haberler - İHA 13.10.2021 - 17:49 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 17:54

Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira! - 1

EN DÜŞÜK KİRA 5 BİN LİRAYA ÇIKTI

'da geçtiğimiz yıl 45 metrekare bir evin aylık kirası bin 500 lira ile 2 bin 500 lira arasında seyrederken, bu yıl en düşük bir evin kirası 5 bin liraya çıktı. Bu durum karşısında kiracılar mağduriyet yaşamaya başladı.
Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira! - 2

"BODRUM’DA ÇALIŞAN MEMUR, İŞÇİ BULUNAMAYACAK"

Belediye Başkanı Ahmet Aras,  ev kiralarının yüksek olması nedeniyle ’da çalışacak kimsenin kalmayacağını söyledi.

Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira! - 3
Aras, son dönemlerde kiralardaki artışın ister istemez ilçede hizmet veren memurları, işçileri ve esnafı muzdarip ettiğini belirtti.
Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira! - 4
Başkan Aras, ''Bu insanlar oturacak ev bulamazlarsa kirayı ödeyemezlerse o zaman ’da çalışmak istemeyeceklerdir'' diye konuştu.
Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira! - 5

"HAZİNE ARAZİLERİNE LOJMAN YAPILSIN"

"’da hizmet veren kamu personellerine lojman yapılsın" diyen Aras “Hazine arazilerinden, Milli Emlak’a ait arazilerden belli bir bölümünün lojman yapılmak üzere kesinlikle kamuya ayrılması lazım” şeklinde konuştu.
Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira! - 6

"TURİZM ÇALIŞANLARI KONTEYNERDE KALMASIN"

Turistlere hizmet eden turizm çalışanlarının şartlarının da iyileştirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Aras, turizm çalışanları için işletmelere de şöyle seslendi:

''Çalışanların konakladıkları yerlerin verdiği hizmete uygun olması lazımdır. Siz turizm çalışanını, dünyanın her yerinden gelen turistlere hizmet eden arkadaşlarımızı bir konteynerde yatırıyorsanız ve hak etmedikleri bir şekilde konaklatıyorsanız bunda da bir problem var demektir.''

Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira! - 7
Ev sahiplerinden de bir ricası olduğunu belirten Belediye Başkanı Aras, ''Belli kiralarda uzun süredir oturan kiracıları var. Kiracılarını çıkarıp 10 katına 20 katına çıkarıp yeniden kiraya vermeyi düşünmesinler. Bu durumun bir mevzuatı, kuralı ve kaidesi var” dedi.
Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira! - 8

"MEMURLAR, İŞÇİLER VE DAR GELİRLİLER İÇİN EV YAPILMASI LAZIM"

Emlakçılık yapan Musa Orman ise ’da gayrimenkule yatırımın fazla olmasının fiyatları artırdığını ifade ederek şunları söyledi:

“Pandemi sürecinden insanların ’u tercih etmesinden dolayı elimizdeki ve gayrimenkul azaldığından dolayı talep patlaması yaşanıyor.

Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira! - 9
İşçiye, memura ve dar gelirli ailelere iyi imkan sağlanabileceği kiraların düşük olabileceği konutların yapılması lazım. Bunlar yapılmadığı sürece fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ediyorum.
Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira! - 10
1+1 evin fiyatı şu anda 3 bin liradan başlıyor, eşyalı ise 4 bin liraya kadar çıkıyor. 2+1 evler 5 ila 6 bin lira arasında diye devam ediyor. Yaz ayında oluşan yoğunluktan dolayı evlerin sezonluk verilmesinden dolayı da buradaki ev fiyatlarının yüksek olduğunu öngörüyoruz.''
Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira! - 11
Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira! - 12

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