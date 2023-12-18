Çalışan emekliler 5000 lira ikramiyeyi ne zaman alacak? Gözler ikramiye ödeme tarihlerinde
Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesinden çalışan emekliler de yararlanacak. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Emekliler 5000 lira ikramiyeyi ne zaman alacak?
Milyonlarca çalışan emeklinin gündeminde yer alan 5000 TL ikramiye ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emekli 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak.