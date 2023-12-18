Çalışan emekliler 5000 lira ikramiyeyi ne zaman alacak? Gözler ikramiye ödeme tarihlerinde

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesinden çalışan emekliler de yararlanacak. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Emekliler 5000 lira ikramiyeyi ne zaman alacak?

Çalışan emekliler 5000 lira ikramiyeyi ne zaman alacak? Gözler ikramiye ödeme tarihlerinde - 1

Milyonlarca çalışan emeklinin gündeminde yer alan 5000 TL ikramiye ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emekli 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak.

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Çalışan emekliler 5000 lira ikramiyeyi ne zaman alacak? Gözler ikramiye ödeme tarihlerinde - 2

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından, karar Resmi Gazete'de yer alacak.

Çalışan emekliler 5000 lira ikramiyeyi ne zaman alacak? Gözler ikramiye ödeme tarihlerinde - 3

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Yaklaşık 10 milyon çalışmayan emeklinin yararlandığı ikramiye ödemeleri kasım ayının ortasında ödenmeye başlanmış ve üç gün içerisinde tamamlanmıştı. Çalışan emeklilere ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere verilecek ikramiyenin ocak ayında yapılması bekleniyor.

Çalışan emekliler 5000 lira ikramiyeyi ne zaman alacak? Gözler ikramiye ödeme tarihlerinde - 4

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

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