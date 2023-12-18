Çalışan emekliler 5000 lira ikramiyeyi ne zaman alacak? Gözler ikramiye ödeme tarihlerinde

Milyonlarca çalışan emeklinin gündeminde yer alan 5000 TL ikramiye ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emekli 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak.