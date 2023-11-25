Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmiş, çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Çalışan emekliler için de bir çalışma olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İik düzenlemeden yararlanamayan emeklilere de 5 bin TL verileceğini duyurdu.
12.2 milyon çalışmayan emekliyi kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırıldı. Kapsam dışı bırakılan çalışan emekliler için ise yeni bir çalışma olduğu öğrenildi.