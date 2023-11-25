Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmiş, çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Çalışan emekliler için de bir çalışma olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İik düzenlemeden yararlanamayan emeklilere de 5 bin TL verileceğini duyurdu.

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 1

12.2 milyon çalışmayan emekliyi kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırıldı. Kapsam dışı bırakılan çalışan emekliler için ise yeni bir çalışma olduğu öğrenildi.

EKONOMİ HABERLERİ

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 2

GÜLER DUYURMUŞTU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin  çalışma talimatı verdiğini açıklamıştı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katılan Erdoğan, aldıkları kararı kamuoyuyla paylaştı.

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 3

Emeklilerin yükünün hafifletilmesine yönelik geçen ay bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldıklarını ve bu kapsamda Meclis'ten geçen kanun teklifiyle 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklinin hesabına ödemelerinin yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 4

"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararın tüm emekliler için hayırlı olması temennisini dile getirerek, emeklilerin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

DAHA FAZLA GÖSTER