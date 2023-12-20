Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı? (Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum)
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı, milyonlarca çalışan emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın sona ermesi ve yeni yıldan önce teklifin Meclis'te yasalaşmasıyla birlikte, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yatırılacak. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı?
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri için tarih araştırmaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Çalışan milyonlarca emekli, yeni yıla girmeden önce 5000 TL ikramiyelerin hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını araştırıyor. Teklifin Meclis'te yasalaşmasını bekleyen yüz binlerce kişi gözlerini bakanlıktan yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı?