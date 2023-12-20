Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı? (Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum)

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı, milyonlarca çalışan emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın sona ermesi ve yeni yıldan önce teklifin Meclis'te yasalaşmasıyla birlikte, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yatırılacak. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı? (Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum) - 1

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri için tarih araştırmaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Çalışan milyonlarca emekli, yeni yıla girmeden önce 5000 TL ikramiyelerin hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını araştırıyor. Teklifin Meclis'te yasalaşmasını bekleyen yüz binlerce kişi gözlerini bakanlıktan yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı? (Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum) - 2

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.

Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.

Genel Kurul'un, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı? (Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum) - 3

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Buna göre; Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı? (Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum) - 4

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE İKRAMİYE YATIRILMIŞTI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı? (Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum) - 5

4 MİLYON 689 BİN KİŞİ İKRAMİYEDEN YARARLANACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını bildirdi.

Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:

"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır.

Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir."

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı? (Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum) - 6

ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

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