Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? (Gözler 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihlerinde)

Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmış, çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklilerin ve çiftçilerin de 5 bin liralık ikramiyeden faydalanacağını açıkladı. Peki, çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?

Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? (Gözler 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihlerinde) - 1

Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi. Çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

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Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? (Gözler 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihlerinde) - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? (Gözler 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihlerinde) - 3

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE İKRAMİYE YATMIŞTI

Çalışmayan meklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? (Gözler 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihlerinde) - 4

ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

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