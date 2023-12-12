Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? (Gözler 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihlerinde)
Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmış, çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklilerin ve çiftçilerin de 5 bin liralık ikramiyeden faydalanacağını açıkladı. Peki, çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?
Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi. Çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.