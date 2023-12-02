Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçilere ikramiye verilecek mi? Açıklama geldi
Çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL verilmesini içeren önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifine eklendi. İkramiye kapsamına giren emekliler, ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçilere ikramiye verilecek mi?
Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ilk önce çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiş fakat çalışan emekliler kapsam dışı bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı sonrasında, çalışan emeklilere de ikramiye verileceği öğrenildi.