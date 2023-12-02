Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçilere ikramiye verilecek mi? Açıklama geldi

Çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL verilmesini içeren önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifine eklendi. İkramiye kapsamına giren emekliler, ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçilere ikramiye verilecek mi?

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçilere ikramiye verilecek mi? Açıklama geldi - 1

Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ilk önce çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiş fakat çalışan emekliler kapsam dışı bırakılmıştı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı sonrasında, çalışan emeklilere de ikramiye verileceği öğrenildi.

EKONOMİ HABERLERİ

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçilere ikramiye verilecek mi? Açıklama geldi - 2

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçilere ikramiye verilecek mi? Açıklama geldi - 3

İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçilere ikramiye verilecek mi? Açıklama geldi - 4

ÖDEMELER NE YAPILACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışan emeklilerin 5 bin TL alabilmelerine ilişkin düzenlemeyi de içeren bir kanun teklifinin haftaya Genel Kurul'da görüşüleceğini söyledi.

Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle  birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.

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