Corona virüs sonrası somon siparişi patlaması

''BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'' Corona virüs salgını süresince 2 ay boyunca 1 gram bile balık satamadıklarını anlatan Kuzuoğlu, "Bu esnada kamu bankalarının önemli desteğini gördük ve bu süreci atlattık. Şu anda satışlarımız Covid-19 süreci öncesinden daha hızlı devam ediyor. İnsanlar bu balığın bağışıklık sistemini geliştirdiğini düşününce tüketiminde önemli bir artış oldu. Fiyatlarımız Covid-19 öncesine göre daha düşük. Ama yine de satış devam ediyor, yatırımlarımız sürüyor. Covid-19'un en etkili olduğu son 1 ay içerisinde işten kimseyi çıkarmadığımız gibi 70 kişiye istihdam sağladık. 3 vardiya çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

''SOMON SAĞLIKLI'' Bir balığın üretilip sofralara gelebilmesinin 3 yılı aldığını anlatan Kuzuoğlu, "Son derece sağlıklı. Hamsi unundan yapılan balık yemi ile besliyoruz. Gayet doğaldır. Bütün dünyada bu iş böyle yapılıyor, Norveçli de böyle yapılıyor ancak bizim balığımız Norveç’ten daha kaliteli. Artık Avrupalı bile balığını bizden almaya başlıyor. Ülkemizde de somon üretilebilirliği anlaşıldıktan sonra yılda 12 bin ton dolayında olan Norveç ithalatımız 4 bin tonlara kadar düştü. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için dörtte üçü sularla kaplı dünyamızın besininin ve gıdasının denizden ve sulardan karşılanması gerekliliği kaçınılmazdır. Tarımın suda yapılması gerekiyor. Bu tarz girişimlerin artırılması lazım.Gelecekteki hedefimiz balık çiftliğinden çıkan suyla çiftçilik yapılması. Marul ve benzeri tarzda sebzelerin yetiştirilmesi konusunda çalışma yapmak istiyoruz'' diye konuştu.