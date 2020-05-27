Corona virüs sonrası somon siparişi patlaması

SALGINLA SATIŞI ARTTI
Özenle beslenen ve tanesi 5 kiloya ulaşan Karadeniz somonu üreten Hasan Kuzuoğlu, Türkiye’den ilk kez somon ihraç eden isim oldu. Kuzuoğlu, bugün ABD, Rusya, Romanya, Hollanda, Almanya, Kanada, Suudi Arabistan'ın aralarında yer aldığı 12 ülkeye 350 milyon TL'lik ihracat yapıyor, toplam 500 milyon ciro elde ediyor. Rize
li girişimcinin ürettiği Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşide de kullanılıyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar, Karadeniz somonunu beğenerek, tüketmeye başladı. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin vazgeçilmez tadı oldu. Bağışıklığı güçlendiren somon balığının corona virüs salgını sonrası satışları da arttı.